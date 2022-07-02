日本電信業者系統異常影響全境 ATM無法領錢、氣象觀測數據傳輸中斷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經營au等行動通訊品牌的日本大型電信業者KDDI 2日凌晨起發生通訊障礙。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）經營au等行動通訊品牌的日本大型電信業者KDDI，今天凌晨起發生通訊障礙，造成全境用戶難以使用電話及行動數據，影響甚至擴及氣象觀測、自動櫃員機、宅配及搭乘巴士等。

日本放送協會（NHK）報導，KDDI表示，從今天凌晨1時35分起發生這次通訊障礙，造成全國用戶難以使用電話及行動數據等功能。

旗下品牌除了au受到影響，使用相同線路的UQ mobile及povo也同樣出現通訊障礙；而使用au線路業者的服務內容同受影響。

通訊障礙發生至今已近半天，KDDI正在掌握障礙原因，但目前仍不知道何時能解決。

KDDI表示，截至今年3月底止，加總au、UQ mobile及povo簽約用戶約3097萬，此次影響多少用戶數則尚不清楚。KDDI說，「對客戶造成重大困擾表達由衷歉意」。

日本氣象廳表示，受到KDDI通訊不穩影響，氣象廳在全國設置的AMeDAS（地區氣象觀測系統），有部分從凌晨1時40分起就無法傳送觀測的氣溫與降雨量等數據。全國約1300處的AMeDAS觀測點中，897處可能受到影響；截至中午為止，至少有約430處無法傳送數據。目前得知暫未對颱風預報等產生重大影響。

KDDI發生的通訊障礙，也影響日本宅配業務，造成無法與配送員聯繫、服務中心電話難以進線等影響。

埼玉縣政府為避免民眾無法使用行動電話通報119，呼籲緊急時多利用固定電話與公共電話等方式通報。

總公司位於岐阜縣大垣市的大垣共立銀行，由於在愛知縣、岐阜縣、三重縣及滋賀縣共有221台自動櫃員機（ATM）使用au線路，其中190台今天早上開始無法使用。

東京都墨田區的東武巴士公司表示，受到KDDI通訊不穩影響，集團內部分巴士無法使用電子票證搭車。另有部分巴士公司提供行駛中巴士位置的系統，也受到影響無法運作。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110702