酒駕事故頻傳 東京警方首度在高速公路實施臨檢

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本東京都警視廳7月1日深夜首度在東京都內高速道路（類似高速公路）實施酒駕臨檢，主因首都高速道路上接連發生酒駕交通事故，希望藉由臨檢打消駕駛人的僥倖心態。

日本朝日新聞報導，部分駕駛人存有僥倖心態，認為「如果開上沒有臨檢的高速道路，就算酒駕也不會被抓到」。

7月1日晚間的酒駕臨檢，選擇在首都高速道路9號線辰巳第1休息區（類似休息站）實施。高速道路交通警察隊隊員在封閉主線後，將所有車輛引導進休息區內，再使用儀器對駕駛人執行酒測。

由於此處附近是把都心環狀線當成賽車場的改裝車飆車族出沒地，所以警方也嚴密監視有沒有違法改裝車。

日本警方為了安全，一般會選擇路幅較寬的平面道路執行酒駕臨檢；在高速公路主線，如果車輛突然停止，可能造成後車追撞，所以過去曾在收費站針對停車繳費的車輛執行臨檢。

但隨著電子收費普及，一般車輛要在主線上停車的情況愈來愈少，因此警方在高速公路上臨檢的機會也減少。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110702