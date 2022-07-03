更多編輯台推薦新聞：
圖輯／Haezee、Karencici金曲火辣亮相 首對恐龍闖紅毯
娛樂

圖輯／Haezee、Karencici金曲火辣亮相 首對恐龍闖紅毯

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
生活

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本BA.5擴散 近7成地區COVID-19新增病例轉增
首頁 / 國際

東京連9天高溫逾35度 創1875年以來最長紀錄

2022/7/3 13:00（7/3 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東京市中心3日中午過後測得攝氏35.3度高溫，連續9天逾35度，創1875年開始觀測以來最長紀錄。（共同社）
東京市中心3日中午過後測得攝氏35.3度高溫，連續9天逾35度，創1875年開始觀測以來最長紀錄。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京3日綜合外電報導）日本每日新聞報導，東京市中心今天中午過後測得攝氏35.3度高溫，連續9天出現逾35度的「猛暑日」，創1875年開始觀測以來最長紀錄。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本氣象新聞（Weathernews）公司表示，今天太平洋高壓持續籠罩本州島附近，造成關東各地今天從上午開始就很炎熱，東京市中心在12時前已達到35度。

東京市中心從6月25日創觀測史最早出現「猛暑日」紀錄開始，到今天已連續9天被觀測到「猛暑日」，打破2015年7月31日到8月7日的連續8天紀錄。

目前預測東京市中心明天將被較厚的雲層籠罩，酷暑天氣可望稍微趨緩，最高溫度可能在31度。

日本放送協會（NHK）報導，截至中午為止的最高氣溫，櫪木縣佐野市36.2度、福島市35.6度、東京市中心與茨城縣筑波市同為35.2度、千葉縣成田機場35度等。

受到日本電信業者KDDI發生通訊障礙影響，日本氣象廳部分觀測資訊無法傳送，因此除上述地區外，可能也有其他地區出現「猛暑日」。

當局呼籲民眾勤於補充水分、適當地開啟冷氣，在戶外較少交談等情況可以脫掉口罩休息嚴防中暑。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110703

延伸閱讀
東京高溫創1875年來新高 電力吃緊情況加劇東京疑中暑送醫及死亡人數 雙創10年來6月新高天熱供電嚴峻 日本政府時隔7年籲全國節電專家：印度巴基斯坦熱浪 考驗人類生存極限
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族