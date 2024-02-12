開箱老照片》賺錢之神邱永漢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1973年（民國62年）2月12日台灣旅日企業家邱永漢率領日商投資考察團一行80餘人搭機抵台。

邱永漢1924年生於台灣，父親是台灣人，母親是日本人，就讀台北高校一般科時，前總統李登輝就是他的同學，之後他赴日本東京帝國大學經濟學部就學，畢業後到研究所進修，於二次大戰後返台。

1947年爆發228事件，邱永漢寫信給聯合國秘書長，主張「應由公民投票決定台灣地位」，引起當時國民政府注意，邱永漢因此避走到人生地不熟的香港。

1954年舉家遷往日本後，邱永漢立志成為小說家，描寫逃亡體驗和見聞的「香港」，在1956年獲得日本「直木賞」。

邱永漢不僅腦筋動得快，還多次準確預測經濟趨勢。他經營多家公司，並以經濟評論家的身分活躍於日本，寫過上百本著作、成功投資股票及房地產，被封為「賺錢之神」或「股票之神」。

1971年台灣退出聯合國，外交局勢風雨飄搖、人心浮動。政府三番兩次邀請邱永漢回台投資以求安定民心。1972年，邱永漢在闊別24年後重回故鄉，以實業家身分組織投資考察團，先後15次親率日本750家中小企業負責人來台。

為協助台灣，邱永漢陸續在台北興建「邱大樓」，在台南開發工業區也展開各種合資事業。他還創辦「財訊」雜誌、開設日語補習班、永漢書局、投資高爾夫球場、大創百貨等，對促進台灣經濟發展盡心盡力。

想看更多邱永漢的照片，立即到中央社影像空間。1130212