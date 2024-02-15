2024紅白收視出爐 韓國女團LE SSERAFIM最吸睛

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（中央社記者王心妤台北15日電）2024超級巨星紅白藝能大賞收視率出爐，全體平均收視3.02、有效平均收視2.96及各年齡層分眾平均收視奪全國冠軍，節目每分鐘收視最高落在韓國女團LE SSERAFIM首次登台訪問。

台視今天公布2024超級巨星紅白藝能大賞收視率，全體平均收視3.02，節目播出當晚9時40分至11時分段收視也達3.85，該段15到24歲女性分段分眾收視更是衝到6.21，總收視人口為325萬4千人。

節目每分鐘收視最高的4.77落在韓國女團LE SSERAFIM首次登台訪問，並錄製起床鈴聲粉絲的橋段，收視人口為103萬5000人；次高點4.14落在唱跳男團Energy回歸歌壇的首秀；第3高則是歌手徐懷鈺唱「我是女生」等歌曲。

另外，官方網路平台點閱數統計截至今天早上11時，已經累積達415萬人次觀看，比去年高出100萬人次點閱。

最高點閱觀看次數的是韓國女團LE SSERAFIM演唱組曲，累積達126萬人；接著依序為唱跳男團Energy、LE SSERAFIM FanCam。（編輯：李亨山）1130215