FTISLAND想唱台灣音樂祭 美波Minami迷上麻婆豆腐

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）人氣韓團FTISLAND今晚睽違6個月再度拜訪台灣，吸引5000粉絲朝聖台北流行音樂中心，喊話想參加台灣的音樂祭；日本不露面創作歌手美波則迷上熱炒台式麻婆豆腐。

出道17年的FTISLAND去年2度在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會，這回再帶著師弟團與最新巡演與台灣粉絲見面，場地升級到更大北流，門票依舊銷售一空，經典歌曲After Love、Love Sick更是嗨翻全場。

主唱李洪基興奮表示：「常見面很開心吧！要常常來跟我們玩喔！」現場也喊話想參加台灣的音樂祭，請粉絲多多幫忙，「有看到什麼音樂祭的話，要去留言希望FTISLAND來，我們公司就會收到聯絡！記得要這樣做喔」。

曾為動畫「家有女友」「終末的女武神 第二季」演唱歌曲的日本創作型歌手美波Minami，則在Zepp New Taipei舉辦個人演唱會，這也是她的首次海外演出，開賣即秒殺，今天開場前會場外也排滿歌迷等著購買周邊商品。

美波昨天抵台後便興奮品嚐小籠包、熱炒麻婆豆腐，喜歡到一直和工作人員請教食譜，也抽空去九份觀光、體驗腳底按摩。今天她與粉絲分享，一直有在社群看到大家「請一定要來台灣」的留言，「這次我真的來了，太開心、太幸福、太喜歡台北了，這個地方實在太棒了」，更開玩笑說：「還是來住這好了！」並與歌迷約定下次還會再來。

另外，以期間限定女團IZ*ONE成員出道的韓星姜惠元與韓團GOT7成員榮宰今晚也現身台灣。目前演歌雙棲的姜惠元，自曝為吃地瓜球在夜市排隊20分鐘，更不忘分享近期參與韓劇「少年時代」演出幕後花絮，透露在拍攝期間會避免移動途中睡覺以防臉部浮腫，笑翻全場。（編輯：方沛清）1130218

韓國樂團FTISLAND睽違6個月再度拜訪台灣，18日晚間在台北流行音樂中心帶來多首經典歌曲，嗨翻全場，主唱李洪基（圖）也喊話想參加台灣的音樂祭。（希林國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月18日