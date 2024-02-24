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為獨裁者立傳被批洗白 潘佐夫：客觀還原歷史人物

2024/2/24 11:25（2/24 11:48 更新）
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曾撰寫毛澤東、鄧小平傳記的俄裔歷史學家潘佐夫（Alexander V. Pantsov）（圖）23日在台北國際書展，以「毛澤東、鄧小平、蔣介石——還原領袖的真實面貌」為題座談。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日
曾撰寫毛澤東、鄧小平傳記的俄裔歷史學家潘佐夫（Alexander V. Pantsov）（圖）23日在台北國際書展，以「毛澤東、鄧小平、蔣介石——還原領袖的真實面貌」為題座談。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日
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（中央社記者邱祖胤台北24日電）國際知名歷史學家潘佐夫為獨裁者立傳被美國媒體批為「洗白」，潘佐夫昨天公開表示，歷史學家的工作是了解歷史，而不是揭露個人觀點，更不是針對特定人物而有所褒貶。

潘佐夫（Alexander V. Pantsov）在台北國際書展23日的講座上表示，他的祖父及外祖父都遭前蘇聯領導人史達林殺害，如果要他來寫一本史達林的傳記，他也一定秉持公正客觀立場，深入了解何以史達林殺了這麼多人，還是有人支持他。但潘佐夫也表示，他一定不會寫關於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的書，否則會被暗殺。

潘佐夫出生於莫斯科，祖父格奧爾基．愛倫堡（George B. Ehrenburg）是知名漢學家，潘佐夫在蘇聯時期專攻中國近代史並取得博士學位，上個世紀90年代赴美研究並任教，現為美國俄亥俄州哥倫布市首都大學歷史系教授。

潘佐夫陸續書寫「毛澤東：真實的故事」、「鄧小平：革命人生」、「蔣介石：失敗的勝利者」等書，為3位當代歷史領導人物立傳。

潘佐夫說，這3本書並非政治性的小刊物，而是以敘事風格來呈現他多年潛心學術研究的成果，3本書都試圖重建這些獨裁者及他們的朋友、敵人所營造的具體歷史局勢，並嘗試避免受到左派或右派的政治偏見影響，他認為這是正確理解先人們的唯一方式，同時也是尊重歷史的唯一途徑。

潘佐夫以史達林過世時，潘佐夫自己的母親卻依然哭泣，讓他更深感歷史人物的影響絕不是只有單一面向。潘佐夫說，如果只從自己的政治觀點出發撰寫歷史，就永遠無法成為客觀的歷史紀錄，反而會成為政治指控，但也有人會質疑若只是客觀的寫，是否會缺乏道德規範，潘佐夫表示並不會，「因為歷史是充滿熱血的，當我們翻閱歷史時，可以感受指尖上的熱血。」

潘佐夫指出，獨裁者可分為兩種類型，一種使國家社會倒退，回歸充滿貪腐的時代，一種是能反思自己的錯誤，讓國家走向富強。潘佐夫認為當前俄羅斯仍受到寡頭勢力的掌控，蒲亭正引領國家走向死路，無法實現民主發展。

潘佐夫表示，相對於蒲亭，前總統蔣介石能夠反思之前所犯的錯誤並從錯誤中學習，更推動了土地、財政等多項改革措施，打下良好經濟基石，讓之後他的兒子、前總統蔣經國在美國的協助下，成功引領台灣轉型、邁向自由的民主社會。（編輯：陳政偉）1130224

俄裔歷史學家潘佐夫（Alexander V. Pantsov）23日下午在台北國際書展，以「毛澤東、鄧小平、蔣介石——還原領袖的真實面貌」為題，用流利的華語和與會者座談。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日
俄裔歷史學家潘佐夫（Alexander V. Pantsov）23日下午在台北國際書展，以「毛澤東、鄧小平、蔣介石——還原領袖的真實面貌」為題，用流利的華語和與會者座談。中央社記者徐肇昌攝 113年2月23日
鄧小平：革命人生
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  • 作者｜亞歷山大．潘佐夫、梁思文
  • 譯者｜吳潤璿
  • 出版社｜聯經出版公司
  • 出版日期｜2016/08/03
毛澤東：真實的故事
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  • 出版社｜聯經出版公司
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