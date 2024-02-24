慶元宵 日本札幌花燈、高知夜來祭現身台灣燈會

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）今天是元宵節，2024台灣燈會今晚在台南高鐵燈區啟燈，日本北海道札幌花燈參與展出、高知縣也派冠軍隊伍演出夜來祭舞蹈。

北海道札幌巿數度來台參加燈會，今天透過公關公司介紹今年進駐的大型花燈，主視覺匯集了札幌的歷史地標建築物札幌鐘樓、冰雪、拉麵等美食、定山溪溫泉等形象，大型的雪人和拉麵花燈，展現札幌巿的迷人風情，讓台灣民眾歡度元宵節同時，也感受札幌的魅力。

位於日本四國南部的高知縣也派出2023年高知奪冠的「夜來祭」隊伍，在台灣燈會演出。

日本高知縣觀光課透過台灣的代理誠亞國際發布新聞稿，高知自古被稱為「土佐」，以日本「最後的清流」的四萬十川及歷史人物「坂本龍馬」而聞名，每年8月舉行的「夜來祭」，是1954年起源於高知縣的夏季祭典，以傳統的「夜來小調」為基礎自由發展，每個隊伍穿著各有特色的服飾及手上揮舞的傳統節奏樂器鳴子，伴隨著獨創的歌曲及舞步，凝聚熱情、狂歡的氛圍。

高知縣為了今年台灣燈會，除了表演夜來祭舞蹈，也將展出以四萬十川為背景，搭配高知縣官方的吉祥物黑潮君、心巧君及台灣直飛高知中的台灣虎航網紅虎將主題花燈，燈會現場也設攤，有多樣高知限定好禮要與民眾同樂慶元宵。（編輯：李亨山）1130224