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慶元宵 日本札幌花燈、高知夜來祭現身台灣燈會

2024/2/24 15:26（2/24 16:01 更新）
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元宵節到來，2024台灣燈會高鐵燈區24日晚間將在台南正式開幕，日本北海道札幌市也來台參加燈會，今年進駐的大型花燈主視覺匯集札幌歷史地標建築物、冰雪、拉麵、定山溪溫泉等特色形象。（札幌台灣代理公關公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月24日
元宵節到來，2024台灣燈會高鐵燈區24日晚間將在台南正式開幕，日本北海道札幌市也來台參加燈會，今年進駐的大型花燈主視覺匯集札幌歷史地標建築物、冰雪、拉麵、定山溪溫泉等特色形象。（札幌台灣代理公關公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）今天是元宵節，2024台灣燈會今晚在台南高鐵燈區啟燈，日本北海道札幌花燈參與展出、高知縣也派冠軍隊伍演出夜來祭舞蹈。

北海道札幌巿數度來台參加燈會，今天透過公關公司介紹今年進駐的大型花燈，主視覺匯集了札幌的歷史地標建築物札幌鐘樓、冰雪、拉麵等美食、定山溪溫泉等形象，大型的雪人和拉麵花燈，展現札幌巿的迷人風情，讓台灣民眾歡度元宵節同時，也感受札幌的魅力。

位於日本四國南部的高知縣也派出2023年高知奪冠的「夜來祭」隊伍，在台灣燈會演出。

日本高知縣觀光課透過台灣的代理誠亞國際發布新聞稿，高知自古被稱為「土佐」，以日本「最後的清流」的四萬十川及歷史人物「坂本龍馬」而聞名，每年8月舉行的「夜來祭」，是1954年起源於高知縣的夏季祭典，以傳統的「夜來小調」為基礎自由發展，每個隊伍穿著各有特色的服飾及手上揮舞的傳統節奏樂器鳴子，伴隨著獨創的歌曲及舞步，凝聚熱情、狂歡的氛圍。

高知縣為了今年台灣燈會，除了表演夜來祭舞蹈，也將展出以四萬十川為背景，搭配高知縣官方的吉祥物黑潮君、心巧君及台灣直飛高知中的台灣虎航網紅虎將主題花燈，燈會現場也設攤，有多樣高知限定好禮要與民眾同樂慶元宵。（編輯：李亨山）1130224

喜迎元宵節，2024台灣燈會高鐵燈區24日晚間將在台南正式點燈開幕，日本高知縣也派出冠軍隊伍來台參與，將帶來精彩「夜來祭」舞蹈。（高知縣觀光課台灣代理提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月24日
喜迎元宵節，2024台灣燈會高鐵燈區24日晚間將在台南正式點燈開幕，日本高知縣也派出冠軍隊伍來台參與，將帶來精彩「夜來祭」舞蹈。（高知縣觀光課台灣代理提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月24日
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