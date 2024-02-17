高雄小萌龍呆腦獸提燈可變臉 2/18提早發放

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高市府推出的「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」提燈詢問度超高，除了高雄市國小以下學童20日發放，市長陳其邁宣布加碼提早發放，18日上午11時於18號碼頭發放，每人限領2盞。

高市府日前宣布全市公私立國小、幼兒園及特殊學校學童統一於20日發放小提燈、小朋友不用來排隊每人都有1盞；為回應民眾頻頻詢問，陳其邁今天宣布，加碼明天上午11時於18號碼頭（高雄旅運中心旁）限量發放小提燈，每人限領2盞，發完為止。

陳其邁表示，小鴨魅力席捲全台，超過600萬遊客造訪「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會，除了超萌小鴨和碼頭樂園免費玩，民眾最期待的就是今年可變臉的創意小提燈「小萌龍呆腦獸」。

這款小提燈除了有呼應龍年的超萌恐龍造型，還可變換4種臉孔，包括去年兔年的兔子「雄meet兔」、今年的黃色小鴨、觀光大使高雄熊，並發揮創意自行繪畫或貼上自己喜愛照片。（編輯：孫承武）1130217