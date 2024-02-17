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台北燈節眾神平安花燈被指陰森 蔣萬安：醜水有創意

2024/2/17 20:02（2/17 20:42 更新）
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由台北市觀傳局主辦的2024台北燈節「龍躍光城」17日在西區全面開展，展區橫跨捷運西門站至北門站，共設123座燈組，其中位在中山堂旁的眾神花燈意外引發熱議，晚間也吸引民眾前往參觀拍照。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
由台北市觀傳局主辦的2024台北燈節「龍躍光城」17日在西區全面開展，展區橫跨捷運西門站至北門站，共設123座燈組，其中位在中山堂旁的眾神花燈意外引發熱議，晚間也吸引民眾前往參觀拍照。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市長蔣萬安今晚為台北燈節開幕，並走訪遭指「陰森」的花燈作品「眾神保佑（龍）平安」，他讚「醜水醜水（台語）的很有創意」，呈現台灣民俗文化與保祐平安的意象。

台北燈節1組「眾神保佑（龍）平安」的花燈在社群上引發熱議，有民眾說，晚上經過感覺很陰森。

此花燈製作者先泰工藝社在臉書（Facebook）表示，這座花燈的風格在中南部宮廟慶典很常見，是傳統廟會民俗中的建醮花燈或藝閣人物原形，因為越來越少見，北部民眾也可能不熟悉才有誤解。

蔣萬安今晚出席2024台北燈節開幕點燈記者會，他到這座花燈前打卡自拍，並讚「醜水醜水（台語）的，很有創意」。

他指出，此展區本來就是讓民間團體、工作室、學生等展出燈飾，也能由「眾神保佑（龍）平安」看到這是眾神祈求台灣平安順利的意象，展現台灣民俗文化與北市多元開放包容的精神。

蔣萬安表示，整個展區從中華路沿線到北門，有各式各樣的燈飾，也有友好城市如大阪、大邱、上海等參展，還有很多台灣在地藝術家的作品，歡迎民眾逛台北燈節。（編輯：戴光育）1130217

2024台北燈節「龍躍光城」17日晚間迎來主燈點燈儀式，宣告燈節全面開展，不少民眾走訪展區，參觀包含中山堂旁的眾神肖像花燈等藝術燈飾，並拍照留念。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
2024台北燈節「龍躍光城」17日晚間迎來主燈點燈儀式，宣告燈節全面開展，不少民眾走訪展區，參觀包含中山堂旁的眾神肖像花燈等藝術燈飾，並拍照留念。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
2024台北燈節「龍躍光城」17日迎來第2階段亮燈，也代表燈節全面開展，不少民眾晚間在中山堂旁參觀現場各式花燈藝術裝置，感受燈節熱鬧氛圍。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
2024台北燈節「龍躍光城」17日迎來第2階段亮燈，也代表燈節全面開展，不少民眾晚間在中山堂旁參觀現場各式花燈藝術裝置，感受燈節熱鬧氛圍。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
2024台北燈節「龍躍光城」主燈「城現光龍」17日晚間在西門町正式點燈，宣告燈節活動全面開展，吸引大批人潮到場圍觀爭睹，並高舉手機搶拍精彩主燈秀。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
2024台北燈節「龍躍光城」主燈「城現光龍」17日晚間在西門町正式點燈，宣告燈節活動全面開展，吸引大批人潮到場圍觀爭睹，並高舉手機搶拍精彩主燈秀。中央社記者趙世勳攝 113年2月17日
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