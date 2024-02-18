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南投燈會無人機演出臨時取消 縣府：民航局檢查

2024/2/18 02:15
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣政府昨天晚間宣布，由於民航局臨時檢查，無人機群飛秀17日、18日晚間取消演出，其餘表演照常進行，現場還有11個特色燈區等豐富內容。

南投燈會原定17日、18日晚間規劃無人機展演。南投縣政府17日晚間突然發出公告稱，大受好評的馬來貘主題無人機群飛秀，17日、18日因交通部民用航空局「臨時突擊檢查」，造成無人機無法飛行，南投縣政府後續將釐清是否合法與相關責任問題。

南投縣政府觀光處向媒體表示，民航局接獲民眾檢舉，指無人機型號與申請機型不符，昨天下午派員查驗後，發現軟體符合申請，但無人機外殼不同，這部分是否合法需進一步釐清，經與活動承包廠商討論，決定17日晚間、18日晚間暫停無人機群飛展演。

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由於縣府臨時公告，許多遊客特地前往當地，卻遲遲不見演出，才知道已經取消。此後批評「灌爆」縣府臉書（Facebook），甚至懷疑無人機沒有飛行許可。對此，民眾黨南投縣議員簡千翔說，他看過文件，也與觀光處討論，確實有飛行執照，但民航局稽查方向是資安問題或飛行器產地問題，目前還在釐清中。

南投燈會3日、4日原先也有規劃無人機表演，此後因設備故障臨時取消。縣府觀光處當時表示，預演時確認無人機可排出設計圖案，2月3日演出前再測試，發現控制無人機的設備故障，懷疑控制系統主機板受潮，因此取消演出。不料故障風波後，又遇民航局檢查。（編輯：施施）1130218

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