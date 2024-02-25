平溪天燈節落幕 新北淨山清理出逾160公斤垃圾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市平溪天燈節昨天落幕，新北市配合兩場次施放天燈，也和新北市山岳協會等單位合作，於18日及今天舉辦淨山活動，吸引逾百人參與，共清理天燈等垃圾共160公斤。

新北市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，配合天燈節於17日、24日舉辦2場大型天燈施放活動，18日與新北市山岳協會合作舉辦淨山揪團趣活動，精選孝子山步道、觀音巖山步道及冬瓜坑山步道等3條登山路線，進行淨山活動，民眾參與踴躍。

觀旅局表示，今天和龍安社區發展協會合作舉辦淨山文化走讀活動，由「嘻哈平溪」創辦人吳明賢帶領民眾深入平溪豐富生態的山林步道「五分山淡蘭中路段」，一面欣賞沿路山林美景與人文風情，一面撿拾天燈，在寓教於樂中落實環境教育，齊心維護平溪整潔。

觀旅局表示，今天清出約60公斤垃圾，使得18日及今天的淨山活動，共清理出超過160公斤、約21袋的垃圾，期望日後能號召更多民眾響應淨山活動，讓觀光發展與自然環境保護間維持平衡，共同為平溪永續觀光努力。（編輯：蕭博文）1130225