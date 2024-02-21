搶中東市場 高雄首選前進2024波灣國際食品展

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄市農業局「高雄首選」優質農產再次前進2024波灣國際食品展參展，經過冷凍乾燥凍齡水果脆片及低溫過油真空乾燥技術蔬菜脆片為參展主力，為高雄農產開創中東市場。

2024波灣國際食品展(GULFOOD 2024)為期5天，19日至23日在杜拜國際會展中心盛大展開，「高雄首選」以農產加工品為這次參展主力，帶來經冷凍乾燥凍齡的水果脆片及低溫過油真空乾燥技術的蔬菜脆片，在面臨航程挑戰與市場求新求變的考驗下，為高雄農產開創中東市場。

農業局長張清榮說，中東地區對台灣農產品而言是個藍海市場，國際化程度高且消費力高，加上杜拜本身農業發展有限，農產品大多仰賴進口，是值得拓展的高潛力消費市場。一方面透過積極輔導農民提升各項技術做好品質把關，也持續參加國際食品展、辦理拓銷活動，整合相關輔導單位量能，帶領農民一同爭取外銷管道，提升國際市場佔有率，擄獲中東消費者的味蕾。

農業局行銷輔導科指出，阿拉伯聯合大公國位於阿拉伯半島波斯灣南岸，首都位於阿布達比，該國農業結構GDP占比一年不足1%，每年進口水果產值高達20億美金，水果大多不具高額關稅，消費市場龐大商機相當可觀。

因此農業局攜手轄內深具外銷實力的加洲果菜運銷合作社及一鳴生技農園將蔬菜脆片、芭樂脆片及冷凍乾燥水果等農特產品推介國際專業買家，增加中東業者對「高雄首選」農特產品認識，開拓中東市場版圖。

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依行銷輔導科資料，加洲果菜運銷合作社推出蔬菜脆片採用新鮮花椰菜，經特殊低溫過油真空乾燥技術，口感酥脆同時保有新鮮花椰菜營養成分，佐以各式風味調料，直接作為零嘴食用或是搭配沙拉佐餐兩相宜。

一鳴生技農園運用冷凍乾燥技術將高雄時令鮮果凍齡，化身為輕巧點心，不管是在地的芭樂、鳳梨、木瓜或是大樹玉荷包、旗山香蕉、六龜蓮霧，都可保留原味製成果脆，更能研磨粉末創意入菜、製作甜點等，應用層面相當多元。（編輯：孫承武）1130221