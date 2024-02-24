與黃色小鴨說再見 高市府25日舉辦「小鴨歡送趴」

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）黃色小鴨展期至明天，高市府將於明天辦理「小鴨歡送趴」，邀交響樂團、合唱團等演出，民眾可把握最後機會與小鴨拍照留念。另外設置在周邊的裝置藝術區，將展至明天晚上9時止。

黃色小鴨1月27日至2月25日在高雄愛河灣展出，高雄市觀光局今天新聞稿表示，將於25日辦理「小鴨歡送趴」，邀請新古典室內交響樂團下午4時30分於礁群前廣場進行小鴨啟航表演。

而小鴨返回18號碼頭後，則由高雄市苓雅區中正國小管樂班、左營區福山國小合唱團進行壓軸演出，當日晚上6時10分後愛河灣（礁群及音浪塔）將不再有夜間小鴨展示，民眾可把握最後機會與小鴨拍照留念。

無法到場參與的民眾，可至社群平台，包括臉書（Facebook）粉絲專頁「陳其邁Chen Chi-Mai」、「高雄市政府Kaohsiung City Government」及「高雄旅遊網」官網、Youtube「高雄市政府」觀看直播，與小鴨說再見。

此外，高雄燈會推出的「小萌龍呆腦獸」小提燈大受歡迎，為體貼無法到場參與燈會活動的住院病童，高雄市長陳其邁近日安排將「小萌龍呆腦獸」小提燈直送醫院兒童病房表達祝福，期望小提燈帶給病童愉快的笑容，早日恢復健康。

觀光局並指出，今、明2天下午5時將在高雄18號碼頭（高雄市旅運中心旁）發放小提燈，還沒領到小提燈的民眾，可把握機會前往排隊領取，每人限領2盞，發完為止。

另外在河西路設置的黃阿瑪及OPEN家族等裝置藝術區，及16至18號碼頭的樂園、市集、療癒森林作品及地景裝置等，將展至25日晚上9時止。詳情可至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。（編輯：謝雅竹）1130224