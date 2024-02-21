彰化果菜市場耗資近億元 增建冷鏈倉庫、停車場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣21日電）彰化果菜市場為縣內最大果菜批發中心，卻面臨停車、冷藏空間不足，耗資9800多萬元興建冷鏈倉庫、停車場及卸貨區等，縣府指出，工程年底完工後，可解決冷鏈、停車等問題。

彰化縣政府今天發布新聞，彰化市果菜市場營運40多年，已成為彰化縣最大果菜批發中心，不過也面臨停車、卸貨及冷藏空間不足問題，所需經費為新台幣9881萬多元，去年農業部允諾補助6成，縣府補助1成，彰化果菜市場自籌3成。

彰縣府指出，包含冷鏈倉庫、卸貨區及停車場在內的彰化果菜農業產銷必要設施工程今天動土，預計年底完工，將可改善果菜市場周邊交通問題，同時增建170多坪大的冷鏈倉庫，以提升農產品存放品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰縣府說明，彰化果菜市場交通位置便利，緊臨高速公路、省道台19線及縣道142交會處，交通四通八達，近3年青果交易量由3萬2000多公噸成長到5萬6000多公噸，交易總金額從新台幣10億8000萬元成長到19億4000萬元，業務量越來越大。

彰縣府指出，彰化果菜市場過去有停車場空間不足、卸貨區域少等問題，透過這次工程一起改善，相信對果菜市場的交易及進出將更加方便。（編輯：謝雅竹）1130221