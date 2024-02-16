黃色小鴨游進校園 高雄新上國小開學禮趕流行

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）今天是開學日，高雄市新上國小今天送給每個學生「黃色小鴨禮」，讓年節幸福歡樂氣氛延續到校園，校方說，希望學童休假與學習的心情無縫接軌。

新上國小教學團隊與家長會聯手，準備了神祕開學禮物，今天一早，校長王彥嵓、家長會長李宗銘與師長們在校門口迎接早到的學生，今年準備的開學禮物，就是目前高雄最夯的黃色小鴨。

開學幸運禮物包括黃色小鴨「幸運髮夾」、「鴨」歲錢幸運符，還有市府送的「小萌龍呆腦獸」龍年小提燈，不少學童收到時笑得相當開心。

王彥嵓說，學校和家長會早在上學期放假前，就準備好這幾項神秘開學禮，祝福孩子們新的一年身體強健、心胸開朗、笑臉迎人、頭腦清晰、控管3C、學業進步，幸運一整年。

新上國小每學期的開學日都會規劃見面禮，王彥嵓說，從過去的防疫物資、打卡塗鴉牆、交通安全守護天使，到去年的芭比娃娃幸福盒，今年春節期間開學日更與目前最受關注的黃色小鴨紀念物結合。

此外，禮包內還有一張幸運符，可抵用一張校內流通的榮譽卡使用，未來可以併用其他榮譽卡兌換獎品使用，如同實際壓歲錢紅包有價的概念。

學童收到禮物後，紛紛把幸運髮夾別在頭髮上，校園裡一片黃色小鴨大軍四處遊走，相當有趣；連老師也跟風把小鴨幸運夾別在頭上，開學首日歡樂氣氛瀰漫校園。（編輯：謝雅竹）1130216