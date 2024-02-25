高雄黃色小鴨人氣旺 展出期間破870萬人次參觀

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）黃色小鴨人氣旺，高雄市觀光局今天表示，截至24日已突破870萬參觀人次；此外，昨天高雄也迎來今年首艘郵輪「威士特丹號（Westerdam）」，滿載逾2000人，讓高雄國際觀光大有斬獲。

在愛河灣展出的黃色小鴨，是高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」的重點活動之一，今天是展出的最後一天。市府觀光局統計，黃色小鴨展出期間每天吸引數十萬名國內外旅客造訪，截至24日已突破870萬參觀人次。

觀光局長高閔琳表示，黃色小鴨自1月27日開展以來魅力驚人，為高雄國內旅遊、國際觀光再創新高峰。包括越南、馬來西亞、泰國、日本、韓國及歐美等國旅行團客，及新加坡、日韓、港澳自由行旅客均相繼造訪高雄。

此外，昨天高雄也迎來今年首艘高端郵輪「威士特丹號」，滿載超過2000名的外籍旅客，停泊嶄新的高雄港旅運中心。觀光局也攜手海洋局與台灣港務高雄分公司規劃「黃色小鴨觀賞導覽行程」，並致贈參與團員高雄好玩卡及小提燈。

觀光局表示，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」高雄燈會活動在今天正式進入尾聲，今天下午4時30分至6時10分將於珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」與「小鴨音樂會」。

黃色小鴨將於珊瑚礁群出發，最後漫遊至高雄港旅運中心旁18號碼頭，向沿途民眾說再見。觀光局提醒，25日晚上小鴨將不再夜間展示，民眾可把握參與傍晚向小鴨說再見的系列活動。（編輯：黃世雅）1130225