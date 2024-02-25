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黃色小鴨遊港揮別高雄 民眾不捨喊希望下次再來

2024/2/25 18:45（2/25 19:08 更新）
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黃色小鴨自1月底重返高雄港區展出，25日迎來展期最後一天，市府特別舉辦歡送活動，大批民眾也湧入愛河灣周邊爭睹小鴨最後風采，並紛紛表達不捨，希望小鴨下次再來。中央社記者蔡孟妤攝 113年2月25日
黃色小鴨自1月底重返高雄港區展出，25日迎來展期最後一天，市府特別舉辦歡送活動，大批民眾也湧入愛河灣周邊爭睹小鴨最後風采，並紛紛表達不捨，希望小鴨下次再來。中央社記者蔡孟妤攝 113年2月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）黃色小鴨展期至今天，高市府今天辦理「小鴨歡送趴」，在音樂聲陪伴下，讓小鴨以遊港方式揮別高雄；大批民眾也湧入愛河灣周邊爭睹小鴨最後風采，紛表達不捨、希望小鴨下次再來。

黃色小鴨是「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會重要活動之一，自1月27日起在愛河灣展出至今天，高雄市政府觀光局今天下午舉辦「小鴨歡送趴」，邀請民眾一起到場向小鴨說再見。

「小鴨歡送趴」下午4時30分至5時，由新古典室內交響樂團於高雄流行音樂中心珊瑚礁群前廣場進行小鴨啟航前表演；下午5時，珊瑚礁群前的黃色小鴨開始在船隻拖引下緩緩啟航，與另一隻在音浪塔前的黃色小鴨會合。

雙鴨會合後，再移動至18號碼頭，接著由高雄市苓雅區中正國小管樂班、左營區福山國小合唱團演出包括Die Fledermaus、「戀」等歌曲，最後由兩廳院歌劇工作坊成員方偉臣領唱Time to Say Goodbye，帶領全場向小鴨說再見。

之後雙鴨將放掉充氣後收起來，今天晚上將不再有夜間小鴨展示；把握黃色小鴨在高雄最後一天，愛河灣下午湧入大批民眾爭睹小鴨風采。

市府YouTube直播平台也有5000多人觀看，民眾紛紛留言表達不捨，「才一個月就有感情了」、「突然覺得感傷」、「拜拜了鴨」、「下次再來高雄鴨」、「歡迎來高雄定居」、「希望10年後還能再見」。

陳其邁也現身直播間與網友聊天，他說，高雄10年來進步很大，這次許多人不只來看小鴨一次，大家在愛河灣找到回憶，但仍終須一別；有網友問許願下個10年小鴨再來，他笑說「許願就是下一任市長的事了」。

觀光局統計，黃色小鴨自1月27日展出至今，每日吸引超過20萬人次到場觀賞，至今已吸引逾900萬人次到訪，創造新台幣逾百億產值，掀起一波「小鴨經濟熱」。（編輯：陳仁華）1130225

高雄市政府25日舉辦「小鴨歡送趴」，讓小鴨以遊港方式揮別高雄，也邀請民眾一同向黃色小鴨說再見，吸引大批人潮前往參與。中央社記者蔡孟妤攝 113年2月25日
高雄市政府25日舉辦「小鴨歡送趴」，讓小鴨以遊港方式揮別高雄，也邀請民眾一同向黃色小鴨說再見，吸引大批人潮前往參與。中央社記者蔡孟妤攝 113年2月25日
#高雄市政府觀光局
#高雄市
#陳其邁
#愛河灣
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