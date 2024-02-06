勿讓空污破壞觀光效益 地球公民籲賞鴨停看聽

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（中央社記者張已亷高雄6日電）黃色小鴨游進高雄，參觀人次破百萬，高雄在地環保團體「地球公民基金會」指出，展期屢屢出現空氣品質不良狀況，呼籲「賞鴨停、看、聽」，別讓民眾「霾裏看鴨」。

地球公民基金會今天發布聲明稿指出，黃色小鴨自1月27日開展後的10天間，高雄空氣品質狀況不佳，依高雄市環境保護局及環境部大氣司的資料，這10天中就有8天空氣品質指標達橘色提醒（對敏感族群不健康），部分時段部分測站達到紅色警示（對所有族群不健康）。

基金會提出3點呼籲，包含應暫「停」高污染製程，落實降載減排，環保局應公開大型工廠在管制措施下，減少多少污染排放數據，並建議民眾應先「看」空氣品質預報，依照自身狀況配戴口罩，做好防護才賞鴨，市府也應於會場提醒即時空氣品質狀況，做好健康防護引導措施，第3，政府要「聽」見南部民眾心聲，進行高碳排、高污染產業轉型，環境部應儘速進行空氣品質標準修正，加嚴空氣品質標準。

地球公民基金會認為，產業污染不僅排擠觀光發展，更影響民眾健康，政府應以積極上位政策引導地方治理，省思鋼鐵業及石化產業污染狀況，面對長期以來未被內部化的環境成本。黃色小鴨展期到2月底，期待政府再強化空污治理措施及對民眾的健康防護，讓來高雄的旅客玩得健康安心。（編輯：黃世雅）1130206