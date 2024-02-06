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過年搭高雄金棧遊港、海上巴士 送50元商圈夜市券

2024/2/6 11:46（2/6 12:11 更新）
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高雄市政府與高雄輪船公司合作，旅客在農曆春節期間搭乘高雄渡輪公司「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，可獲得一張面額新台幣50元的商圈夜市優惠券。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月6日
高雄市政府與高雄輪船公司合作，旅客在農曆春節期間搭乘高雄渡輪公司「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，可獲得一張面額新台幣50元的商圈夜市優惠券。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）農曆春節將至，高市府與高雄輪船公司合作，過年期間2月8日至14日（9日停駛），旅客搭乘高雄渡輪公司「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，即可獲得一張面額50元的商圈夜市優惠券。

高雄市經發局今天新聞稿表示，農曆春節期間2月8日至14日（9日除夕航班停駛），市府與高雄輪船公司合作，推出搭乘觀光船「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，即可獲得面額新台幣50元的商圈夜市優惠券。

經發局指出，商圈夜市優惠券使用範圍包含44處商圈、夜市，也納入棧二庫、旗津觀光市場及鼓山魚市場，更串連周邊哈瑪星商圈、旗后商圈，預計春節人潮加上黃色小鴨、優惠券助攻，將再帶動一波商機。

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經發局說明，「海上巴士」航線沿途會經過鼓山魚市場、棧貳庫、旗津，每日開航航線；「金棧遊港」在春節期間2月8日至2月14日搭配小鴨航班，開設「亞灣線」，將繞行亞洲新灣區，可從海上看到黃色小鴨及大港橋、85大樓等地標。

旗后觀光市場自治會長陳清雄說，旗后市場多以觀光伴手禮為主，如魷魚絲、魚鬆、果乾等都是熱門商品。有了過去迎接人潮的經驗，加上過年檔期將至，各攤商已經增備的食材商品備戰，歡迎各地遊客來旗后觀光市場消費。（編輯：黃世雅）1130206

#高雄市經發局
#高雄輪船公司
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