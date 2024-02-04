壽山動物園喜迎春 推出黃色小鴨系列活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）黃色小鴨重返高雄，壽山動物園以黃色角落地景藝術、中信造船集團小鴨藝術裝置迎客，春節期間也推出大遊行、街藝表演、輕黏土鴨鴨木框畫親子DIY、主題營隊等活動。

高雄市觀光局今天透過新聞稿表示，黃色小鴨重返愛河灣勾起許多民眾滿滿回憶，園區內「光室咖啡」推出期間限定的鴨子造型點心，春節期間「龍 time LONG see」系列活動，每天上午10時30分有「咚咚隆咚鏘大遊行」，還有限量鴨鴨木框畫親子DIY及街頭藝人表演。

高市觀光局長高閔琳說，動物園是陪伴孩童學習生命教育的最佳夥伴，春節走春別忘了回來這裡拜訪最喜歡的動物好朋友。動物園以鴨子為主題，設計多樣化的營隊活動，規劃鴨鴨黏土奇幻藝術家、親子益智動物解密、壽山呱呱樂探索營及塗鴉鴉頭套手作主題營隊，現正報名中。

台灣民營最大造船廠中信造船集團也搭上小鴨熱潮發揮創意，以船舶內裝使用的硬殼發泡板作為材質，切割出37片有如船身般圓滑曲線的剪影，以造船排列龍骨方式，將片材組合成抽象的鴨子藝術裝置，25日前在動物園入口處展出。

中信造船總經理韓育霖說，這作品可從不同角度觀賞，各有不同童趣的鴨子模樣，歡迎民眾一起賞鴨。

動物園說明，春節假期將至，日前部分獸舍正在進行細部優化，改善動物棲地環境，讓動物提早除舊佈新喜迎春。以黑猩猩舊獸舍改造的「光室咖啡」近日也取得綠建築標章，更增添生命教育場域的永續性意義。

此外，園內也進行遊客參觀步道優化、鳥園與鹿園木棧道改善及休憩涼亭空間改善等，希望在增進動物福祉之餘，也讓遊客享有更完善參觀體驗。

觀光局表示，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」在愛河灣及16至18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，從1月27日至2月25日，除黃色小鴨外，也有地景裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動。（編輯：黃世雅）1130204