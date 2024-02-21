紅髮艾德新加坡品嚐美食 意外掀星馬網友論戰

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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）將赴馬來西亞開唱 ，他16日於新加坡開唱時透過社群媒體分享當地美食影片，意外引發星馬兩地網友論戰美食口味究竟誰正宗。

紅髮艾德在社群網站Instagram不僅分享在新加坡老巴剎（Lau Pa Sat）品嚐雞飯（Chicken Rice）、叻沙（Laksa）、沙嗲（Satay）、咖椰吐司（Kaya toast）、羅惹（Rojak）、小金杯（Kueh Pie Tee）等在地美食，也親自嘗試如何製作拉茶（Teh tarik）。

紅髮艾德也感謝新加坡數位創作者Denise帶他享用當地美食和飲料。

大馬媒體東方日報報導，紅髮艾德將於24日赴大馬演唱，讓馬來西亞歌迷超期待，但他在社群網站分享的星馬兩地共有美食，意外引發歌迷論戰。

報導指出，有大馬網友調侃紅髮艾德竟在新加坡吃大馬美食，認為應在馬來西亞品嚐更為道地。

另有網友留言緩頰說，新加坡也有馬來人，食物不應該很相似嗎？要為食物論戰嗎？也有網友呼籲要冷靜，不要成為仇恨者。（編輯：陳慧萍）1130221