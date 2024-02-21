更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

紅髮艾德新加坡品嚐美食 意外掀星馬網友論戰

2024/2/21 14:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）將赴馬來西亞開唱 ，他16日於新加坡開唱時透過社群媒體分享當地美食影片，意外引發星馬兩地網友論戰美食口味究竟誰正宗。

紅髮艾德在社群網站Instagram不僅分享在新加坡老巴剎（Lau Pa Sat）品嚐雞飯（Chicken Rice）、叻沙（Laksa）、沙嗲（Satay）、咖椰吐司（Kaya toast）、羅惹（Rojak）、小金杯（Kueh Pie Tee）等在地美食，也親自嘗試如何製作拉茶（Teh tarik）。

紅髮艾德也感謝新加坡數位創作者Denise帶他享用當地美食和飲料。

大馬媒體東方日報報導，紅髮艾德將於24日赴大馬演唱，讓馬來西亞歌迷超期待，但他在社群網站分享的星馬兩地共有美食，意外引發歌迷論戰。

報導指出，有大馬網友調侃紅髮艾德竟在新加坡吃大馬美食，認為應在馬來西亞品嚐更為道地。

另有網友留言緩頰說，新加坡也有馬來人，食物不應該很相似嗎？要為食物論戰嗎？也有網友呼籲要冷靜，不要成為仇恨者。（編輯：陳慧萍）1130221

#大馬
#艾德
#新加坡
#馬來西亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.51