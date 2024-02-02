南投燈會13公尺主燈亮相 「福氣龍來」2/3璀璨迎賓

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（中央社記者吳哲豪南投2日電）南投燈會明天開幕，今年南投燈會分為3大主題12燈區，主燈「福氣龍來」高約13公尺，以巨龍祥鳳盤旋山林畫面打造；暨南大學的暨大櫻花季7日登場，3000棵櫻花樹開花美不勝收。

由南投縣政府舉辦的南投燈會明天舉辦開幕式，投縣府發布新聞指出，會場設在南投縣農工商會展中心，燈會有3大主題12燈區，主燈「福氣龍來」約13公尺高，以巨龍祥鳳盤旋山林畫面打造，還可吐出煙霧，燈會舉辦期間，每半小時進行一場主燈展演秀。

投縣府指出，除了「福氣龍來」主燈外，還設有以知名卡通人物「馬來貘」為主題的副燈，加上500架無人機展演，希望帶給大小朋友歡樂體驗。

除南投燈會外，由國立暨南國際大學舉辦的「2024暨大櫻花季」將於2月7日登場，暨南大學透過新聞稿指出，今年賞櫻活動除結合櫻花、茶道及音樂等豐富元素外，也首度開放夜間賞櫻活動。

暨大指出，148公頃大的校園種植約3000棵櫻花樹，預估春節期間會滿開，值得愛好絕美櫻花的民眾一探夜櫻綽約風姿。（編輯：黃世雅）1130202