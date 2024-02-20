中國氣候變化多端 氣象台接連發布6預警

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）中國中央氣象台連續發布6項預警，多地將出現寒潮、暴雪、冰凍、大霧、大風與強對流的天氣氣象。應急管理部門亦針對此展開響應。

據新京報等媒體報導，中國中央氣象台從今日上午6時開始發布6項預警。

中央氣象台今早6時發布寒潮橙色預警。預計20日至23日，中東部大部將從北向南出現降溫，日平均或最低氣溫普遍下降8到12度。23日前後，最低溫度0度線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

另外，今天上午6時還發布大霧黃色預警，預計20日白天至夜間，東海西部海域、浙閩沿岸海域、台灣海峽、廣東沿岸海域、廣西沿岸海域將有大霧，能見度不足1公里。

大風藍色預警，預計20日8時至21日8時，西藏中西部、青海中南部、內蒙古中西部、遼寧南部、華北東南部、黃淮西部和東部、江淮西部和北部等地的部分地區有5到7級風，陣風8到9級。渤海、渤海海峽、黃海大部海域將有7到8級，陣風9到10級的大風。

上午10時中央氣象台接連發布冰凍、暴雪、強對流天氣預警。

暴雪黃色預警，預計20日14時至21日14時，陝西北部、山西東南部、河北南部、山東、河南、安徽北部、湖北西部、西藏東部等地部分地區有大到暴雪，其中，河北南部、河南南部等地局地有大暴雪。上述部分地區新增積雪深度3到8公分，局地可達12公分以上。

冰凍黃色預警，預計20日14時至21日14時，河南中南部、山東南部、安徽中北部、湖北中西部和東北部、湖南西北部等地的部分地區有凍雨或冰粒，凍雨量2到5毫米，局地8毫米以上 。

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強對流天氣藍色預警，預計20日14時至21日14時，安徽中南部、湖北東部、湖南中北部和西部、江西中北部、貴州東部、廣西東北部等地的局地將有8到10級雷暴大風或冰雹天氣。

安徽中南部、江蘇南部、湖北東部和西南部、湖南中北部和西南部、江西中北部、廣西東北部等地的部分地區將有短時強降水天氣，最大小時雨量20至40毫米，局地可達50毫米以上。預計強對流的主要影響時段為今天午後至夜間。（編輯：陳鎧妤）1130220