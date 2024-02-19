中國春節房市慘淡 北京深圳新房日均只賣2戶

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（中央社台北19日電）中國春節景區人擠人，但房屋銷售卻格外冷清。據統計，今年春節中國重點10城新房成交一共只有240戶，以8天假期計算日均僅30戶，其中北京、深圳及廣州日均成交量只有2戶。

綜合中國媒體時代財經及第一財經近日報導，諸葛數據研究中心監測數據顯示，2024年春節假期的2月10至17日，中國重點10城新建商品住宅成交240戶，日均成交30戶，日均成交量較去年春節假期下降13.58%。

北京、深圳日均成交量由2023年同期的「掛零」上升至2戶，上海較去年同期增加3戶至5戶，廣州日均成交量為2戶。

數據又顯示，今年春節假期重點6城中古屋成交47戶，日均成交6戶，日均成交量較去年春節假期增加11.15%。

除東莞、佛山的中古屋成交下降外，北京、深圳、蘇州、青島日均成交量均較去年有所成長。不過，實際成交量仍然低迷，其中東莞成交3戶，佛山成交13戶，北京、蘇州成交量分別是9戶及2戶。

但報導強調，上述成交數據為各地房管局公開披露的網路簽約數據，受假期影響會有滯後性，也就是無法即時反映。

報導表示，今年春節僅有少數推行返鄉置產優惠的城市，房市銷售情況較好。如房地產開發商「美的置業」在徐州推行返鄉置產活動，假期的銷售目標超額完成達150%；該公司在泉州一項建案的銷售目標也超額完成。

某華東房企內部人士表示，返鄉置產促銷有一定效果，如在河南、江西、雲南等返鄉地區的核心地段項目，銷售比1月有所增加，但整體業績並沒有明顯增幅。

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諸葛數據研究中心認為，春節中國房市遇冷主要有兩方面原因，一是今年春節假期出遊熱情高漲，一定程度導致購屋需求釋放滯緩；二是當前市場信心仍在緩慢修復，同時新房交付風險壓力或持續影響成交週期，購屋觀望情緒猶存。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，春節期間中國各地新房樓市成交表現較為平淡，購房者觀望情緒仍較重。北京、深圳在政策帶動下市場情緒出現回升，但成交表現尚不明顯；上海、成都受出遊及返鄉影響，假期期間市場活躍度不足，預計節後逐漸回升，而青島、鄭州等地樓市短期仍處於市場調整期。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130219