達美樂披薩醬檢出致癌物 1.9萬公斤遭攔截

環氧乙烷小百科

用途

主要用於製造乙二醇（一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質），或用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也可用於食品的滅菌，以及在某些儲存的農產品（例如香料和草藥）控制蟲害。

健康風險

吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。

急救方法

食入

若患者即將喪失意識、已失去意識或痙孿，不可經口餵食任何東西。

若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口。

切勿催吐。

給患者喝下240－300毫升的水。

吸入

施救前先做好自身的防護措施，以確保自身的安全。

移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。

立即就醫。

眼睛接觸

必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。

立即將眼皮撐開，以緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛20分鐘。

避免清洗水進入未受影響的眼睛。

如果刺激感持續，反覆沖洗。

立即就醫。

皮膚接觸

如果有刺激感，以溫水緩和沖洗5分鐘或直到污染物除去。

必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。

以溫水緩和沖洗受污染部位20分鐘或直到污染物去除。

如果刺激感持續，反覆沖洗。

沖水中脫掉受污染的衣物、鞋子和皮飾品。

立即就醫。

需將污染的衣服、鞋子以及皮飾品須完全洗淨除污後方可再用或丟棄。

若刺激感持續，立即救醫。

資料來源：毒物及化學物質局網站