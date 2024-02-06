達美樂披薩醬檢出致癌物 1.9萬公斤遭攔截
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）食藥署今天公布最新邊境攔截結果，台灣可果美股份有限公司從美國進口的1批達美樂披薩醬，被檢出致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，約1萬9050公斤遭邊境攔截，未流入市面。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有25項檢驗不合格產品，如泰國青花菜、越南鮮蠶豆、汶萊蜂膠等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。
環氧乙烷小百科
用途
主要用於製造乙二醇（一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質），或用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也可用於食品的滅菌，以及在某些儲存的農產品（例如香料和草藥）控制蟲害。
健康風險
吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。
急救方法
食入
- 若患者即將喪失意識、已失去意識或痙孿，不可經口餵食任何東西。
- 若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口。
- 切勿催吐。
- 給患者喝下240－300毫升的水。
吸入
- 施救前先做好自身的防護措施，以確保自身的安全。
- 移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。
- 立即就醫。
眼睛接觸
- 必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。
- 立即將眼皮撐開，以緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛20分鐘。
- 避免清洗水進入未受影響的眼睛。
- 如果刺激感持續，反覆沖洗。
- 立即就醫。
皮膚接觸
- 如果有刺激感，以溫水緩和沖洗5分鐘或直到污染物除去。
- 必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。
- 以溫水緩和沖洗受污染部位20分鐘或直到污染物去除。
- 如果刺激感持續，反覆沖洗。
- 沖水中脫掉受污染的衣物、鞋子和皮飾品。
- 立即就醫。
- 需將污染的衣服、鞋子以及皮飾品須完全洗淨除污後方可再用或丟棄。
- 若刺激感持續，立即救醫。
資料來源：毒物及化學物質局網站
食藥署副署長林金富告訴中央社記者，環氧乙烷常用於香料等殺菌，推測應該是披薩醬的香料成分導致，這次第一次違規，將會從一般抽批，調整為加強抽批。
此外，又有4批日本進口草莓因農藥殘留超標違規遭邊境攔截。根據食藥署統計，去年7月29日到今年1月29日期間，總計報驗批數447批，其中18批不合格、占4.03%，分別驗出氟尼胺、亞醌蟎等農藥殘留。
林金富說，邊境將維持監視查驗，也就是100%逐批查驗到4月30日；因問題產品主要來自9家製造廠，各暫停受理輸入1個月。
根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。（編輯：陳政偉）1130206
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