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食藥署預告修正農藥殘留容許量 日本草莓准入放寬

2024/1/24 17:41（1/24 18:08 更新）
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日本進口草莓因農藥殘留屢遭邊境攔截，食藥署24日預告，將修正多項農藥殘留容許量標準。圖為9日農藥抽驗不符規定的日本進口草莓。（食藥署提供）
日本進口草莓因農藥殘留屢遭邊境攔截，食藥署24日預告，將修正多項農藥殘留容許量標準。圖為9日農藥抽驗不符規定的日本進口草莓。（食藥署提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）日本進口草莓受台灣民眾喜愛，但因農藥殘留問題，屢次遭邊境攔截。食藥署今天預告，將修正多項農藥殘留容許量標準，包括新增亞醌蟎等4種日本草莓常用農藥的殘留容許量。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正農藥殘留容許量標準，修正內容為刪除陶斯松、巴拉刈等3種農藥23項殘留容許量、增修訂亞醌蟎等22種農藥101項殘留容許量、新增Afidopyropen普通名稱為「阿扶平」，以及增列「火龍果花」及「蘘荷」列屬草木本植物，並新增農產品流通緩衝配套規定；預告評論期為60天。

日本等進口草莓過去多次因農藥殘留問題遭擋關，這次由日本台灣交流協會、駐台北韓國代表部及台灣巴斯夫股份有限公司分別提出申請，亞醌蟎、克凡派、氟尼胺跟滅芬座等4種農藥在草莓的殘留容許量。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，農業種植因緯度、環境不同，使用的農藥也不同，就像台灣鳳梨若要賣到日本，同樣要符合當地法規。

他強調，現在預告修正跟選後沒有關係，日本早在109年起就陸續提出申請，台灣巴斯夫股份有限公司是在110年12月提送、韓國則是在111年4月提出，可見並不是日本申請就比較快通過。

「這些都是符合日本法規可使用的農藥，並不是把問題產品到台灣。」林金富說，預告不代表通過，就是搜集大家意見，之後會根據意見評估，預告期60天，何時上路沒有時間表。（編輯：陳政偉）1130124

#日本
#林金富
#食藥署
#衛福部
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