中國進口乳清蛋白搖搖杯檢驗不合格 320公斤遭攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，1批從中國進口的「搖搖杯（500ML PLASTIC CUP）」溶出試驗結果超標44倍，全數共320公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有19項檢驗不合格產品，如印尼調理包、韓國年糕用調味醬、新加坡出口「玫瑰風味糖漿等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

近年民眾瘋健身，不少人搭配乳清蛋白輔助增肌，這次有1批從中國進口、用來製作乳清蛋白的搖搖杯，因溶出試驗不符規定，共320公斤依規定退運或銷毀。

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食藥署副署長林金富今天表示，依食品器具容器包裝衛生標準，以聚丙烯為原料之合成塑膠類，其溶出試驗正庚烷（25℃，60分鐘）蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，這批問題產品的溶出試驗結果，蒸發殘渣值為1337 ppm，超標44倍。

林金富說，這家公司在過去6個月內第1次出現違規，未來進口同款產品，將從2%到10%的一般抽驗，調整為20%到50%的加強抽驗。（編輯：李亨山）1130123