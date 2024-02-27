今年來台旅客目標1200萬人次 王國材盼陸客能來

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（中央社記者范正祥台北27日電）觀光署期望今年達成來台旅客恢復到COVID-19疫情前1200萬人次的目標。交通部長王國材今天表示，期待今年陸客能來，同時也將日本、韓國、東南亞旅客作為今年重點，還有印度市場也是努力目標。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告繼續質詢，王國材會前答覆媒體詢問指出，去年600萬陸客沒有來，但來台旅客仍達到648萬人次，今年重點為日本、韓國、東南亞旅客。

王國材表示，當然期待今年陸客能來，如果沒有來，交通部還是持續努力，包括今年國外辦事處將增加至18處，印度今年也將成立新辦事處，印度市場是努力目標。

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至於國內觀光旅館價格偏高，旅宿業者批評政府沒有考量缺工因素，王國材對此表示，過去他和旅宿業者座談時，業者提到房價太貴，主因是離峰客人太少，所以期待國外觀光客到來，補足離峰時段，就能解決旅客太少的問題，增加整體收益。

至於旅宿業缺工問題，王國材表示，觀光署現在規劃方案，如果新聘1個員工，北部薪資達新台幣3萬3000元，南部薪資3萬1000元，政府會再補貼雇主5000元，目前已經引進約2000人，政府會持續努力解決缺工問題。（編輯：郭無患）1130227