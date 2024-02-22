交通違規擬微罪不記點、不檢舉 王國材：權宜措施

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部研議擬將去年交通新制引發民怨的記點與檢舉部分，改為微罪不記點、不檢舉，遭路權團體批評走回頭路。交通部長王國材今天說，這是交通環境整頓未做好前的權宜措施。

路權團體今天召開記者會，反對交通部長王國材所稱，規劃罰鍰新台幣1200元以下的交通違規行為將不記點，也不開放檢舉；王國材上午出席觀光署舉辦的「2024觀光節慶祝大會頒獎典禮」，接受媒體聯訪並回應。

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王國材說，罰鍰並未改變，因去年加強檢舉與記點後，現在討論在安全與民怨間取得平衡，事實上，微罪不記點、不檢舉，在相關裁罰細則就有規定，例如，超速10公里、酒駕酒精濃度0.02毫克以下、超重10%以內不罰。

王國材說，現在最重要的是中央和地方政府應負起責任，將交通環境整頓好，讓民眾不易違規，在交通環境未做完前，交通違規微罪不記點、不檢舉是權宜措施，當交通環境做好了，再做調整。（編輯：陳政偉）1130222