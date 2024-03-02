交通微罪擬不記點 路權團體、職業駕駛4日會商

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）交通違規記點及增加開放民眾檢舉項目的措施，職業駕駛反彈，交通部擬對罰鍰新台幣1200元以下微罪不記點、不檢舉，路權團體不滿，交通部4日邀兩方共同會商。

交通部4日舉行「違規記點及民眾檢舉之檢討」座談會，邀請路權團體與職業駕駛團體代表參加，共同會商討論。

新修正的「道路交通管理處罰條例」去年6月30日上路，主要重點為增加包括違規停車等13項民眾檢舉，並加嚴違規記點，1年累計12點就須吊扣駕照2個月，引起計程車、貨運業等職業駕駛不滿，還曾包圍交通部，並指配套措施不足，新法影響職業駕駛生計，希望交通部調整作法。

交通部長王國材日前說明，政府有責任改善交通環境，願意在道安和民怨取得平衡，擬針對罰鍰在1200元以下交通微罪，不記點也不開放民眾檢舉，但一併檢討若對安全有影響的微罪，提高罰鍰。

交通部擬推動的微罪不記點、不檢舉，遭路權團體批評指走回頭路，不重視行人性命。

交通部給路權團體及職業駕駛團體的會議通知提到，行政院去年12月指示，請交通部應分析事故所涉違規行為態樣區分出不同危險程度，從有效風險控管的角度，全面檢視相關記點規定的合理性，以符比例原則，並兼顧道安與人民權益。

交通部參酌社會各界意見，依據道路交通管理處罰條例第92條第4項規定，輕微違規可施以勸導，現行於違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條，已有最高罰鍰1200元以下違規可施以勸導不予舉發項目規定，將系統性檢討以最高罰鍰1200元以下輕微違規不記點、不檢舉為方向討論。（編輯：李亨山）1130302