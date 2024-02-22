拓旅客來源 轉機觀光擬免簽、東南亞來台採落地簽

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）行政院副院長鄭文燦今天上午出席「2024觀光節慶祝大會頒獎典禮」，他表示，轉機客免簽證觀光時間最近會敲定，東南亞旅客來台簽證也將簡化，盡量採落地簽，拓展更多觀光客源。

鄭文燦說，他每個月都會主持觀光振興會報，盼拓展客源，業者有好的建議，都會採納，台灣現在一年有500萬、600萬轉機客，免簽證觀光時間如何訂定，最近會敲定，東南亞來台旅客簽證也會簡化，盡量採落地簽，另外在歡迎日客來台部分，今年台日觀光高峰論壇會討論。

鄭文燦說，在面對爭取更多旅遊商機時，應深化品質，讓觀光客想要一來再來，打造台灣成觀光平台，讓觀光成為台灣的明信片。

針對兩岸觀光部分，鄭文燦說，去年的開放政策未改變，兩岸互動有個別事件影響，仍盼春暖花開，6月1日前營造更好氣氛，盼對岸開放團客，讓兩岸觀光有好的轉機。

桃園國際機場統計，去年桃機旅客量達3535.4萬餘人次，其中轉機客625萬人次，較疫前、2019年的531萬人次，成長了17.5%，為歷來最高，東南亞旅客最多，達38.4%，其次北美36%。（編輯：陳政偉）1130222