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酒駕處分變嚴 3/1起吊照2次重考照須強制酒癮治療

2024/2/22 16:54（2/22 17:13 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，3月1日起，酒駕吊銷駕駛執照2次以上（原先是3次以上），重新考照者須強制接受酒癮治療。

交通部昨天公告新修正的「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」。

交通部說，「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」於109年3月1日起施行。鑑於酒後駕車為社會各界痛惡的行為，皆盼望能透過修法杜絕酒駕違規發生；且酒駕再犯為酒精成癮高風險族群，重複酒駕者，酒癮高達63%，為有效防制酒駕行為，對於重複（2次以上）酒駕族群施以醫療介入應早期辦理。

交通部將原本酒駕受吊銷駕駛執照處分達3次以上，於重新申請考領駕駛執照前應接受酒癮評估治療規定，修正為曾酒駕遭吊銷駕照2次以上者，就要接受酒癮評估並完成治療，3月1日起實施。

根據交通部新的規定，3月1日起，違規酒駕2次須重新申請考領駕駛執照前，除依前項規定完成酒駕防制教育訓練外，應至中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構，接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，並取得完成證明書。（編輯：陳清芳）1130222

#酒駕
#交通部
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