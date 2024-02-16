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首頁 / 社會

男酒駕不准易科罰金須入監 法院認非累犯裁定撤銷

2024/2/16 09:57
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（中央社記者謝幸恩台北16日電）李姓男子因酒駕被判刑4月確定，士檢令不准易科罰金、易服社會勞動，須入監服刑，李男聲明異議。士院認為，李男非5年內3次酒駕獲判6月以下徒刑的累犯，裁定撤銷執行處分。

士林地方法院裁定書指出，李男於民國111年11月21日凌晨飲用啤酒後，同日上午10時許騎車遭警方攔檢，酒測值達每公升0.48毫克。

案經警方移送，士林地檢署依公共危險罪嫌起訴李男，士院判處李男有期徒刑4月，若易科罰金以新台幣1000元折算1日。

士檢執行科審酌，李男為5年內3犯酒駕被告，若不收監執行，難收矯正之效或難以維持法秩序，令李男不准易科罰金、易服社會勞動，須入監服刑。李男不服檢方執行處分，向法院聲明異議。

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士院調查，李男於97年間酒駕獲檢方緩起訴處分確定，又於107年間酒駕被判刑2月得易科罰金確定，本案於111年間判刑4月得易科罰金確定。

法院認為，李男犯3起酒駕案時間相隔甚遠，且97年間涉犯酒駕未經判刑確定，不構成5年內酒駕判6月以下徒刑的累犯，又於犯後主動尋求戒酒治療，因此裁定撤銷執行處分，並由士檢執行科另作妥適處分，仍可抗告。（編輯：張雅淨）1130216

#士林地方法院
#士林地檢署
#士院
#酒駕
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