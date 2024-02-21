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北市男駕車疑恍神自撞橋墩 回彈壓斷女芭蕾舞者右腿

2024/2/21 17:45（2/21 17:51 更新）
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台北市南港區玉成國小前日前發生一起汽車自撞橋墩車禍，且汽車回彈後還壓傷路過陳姓女機車騎士，造成陳女右腿骨折，其芭蕾舞工作也因此停擺。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年2月21日
台北市南港區玉成國小前日前發生一起汽車自撞橋墩車禍，且汽車回彈後還壓傷路過陳姓女機車騎士，造成陳女右腿骨折，其芭蕾舞工作也因此停擺。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年2月21日
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北南港區玉成國小前，19日發生汽車駕駛48歲廖男疑失眠恍神自撞橋墩，汽車回彈後還壓傷路過機車騎士25歲陳女，造成她右腿骨折、芭蕾舞工作因此停擺，警方初查已排除雙方酒駕。

台北市警察局南港分局19日下午3時38分獲報，指轄內玉成國小前發生1輛汽車不明原因衝撞天橋橋墩，汽車還回彈壓傷路過的無辜機車女騎士，立即派員到場協助處理。

據調查了解，涉案汽車駕駛48歲廖男案發時駕車沿向陽路行駛，疑因前1天失眠導致精神不濟，一時恍神自撞天橋橋墩，受強大撞擊力影響，肇事汽車騰空飛起後又波及左側行經的1輛機車，騎士25歲陳女當場遭壓傷。

警方到場發現，肇事車輛車頭嚴重毀損變形，機車也被壓倒在汽車下，立即通知救護車協助將陳女送醫救護，陳女意識清楚，右腿骨折、四肢多處挫擦傷，幸無生命危險。

據了解，陳女為專業專業芭蕾舞者，事發後她也在網路發文說「當所有工作都暫停時，真的精神崩潰，就因為肇事者想睡覺，害我賠了一隻腿…」。

警方案發後也立即通報拖吊車及台北市環保局到場，協助排除及清理事故現場，同時針對2名駕駛進行酒測，結果都排除酒駕，但確切車禍原因仍待進一步釐清。

南港分局呼籲，民眾駕車前應留意自身狀況，避免因精神不濟或身體不適而影響行車安全，以維護自身及其他用路人行車安全。（編輯：陳仁華）1130221

#台北市環保局
#台北市警察局南港分局
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