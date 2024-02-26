納管Uber成功 日本計程車業者來台取經

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（中央社記者余曉涵台北26日電）交通部108年成功納管Uber產業，日本大阪及仙台計程車業者與關西大學名譽教授安部誠治等一行人，今天特別來台拜會交通部長王國材，並針對納管Uber取經交流。

交通部今天發布新聞稿表示，日本大阪及仙台計程車業者與關西大學安部名譽教授等一行人，今天拜會交通部長王國材，隨後並與業務單位針對台灣民國108年成功納管Uber案例取經交流。

交通部指出，交通部分享目前計程車管理制度及108年處理Uber與計程車競爭爭議的經歷，當時王國材擔任政務次長時，親自主持計程車與Uber近50場溝通會議，108年4月起輔導Uber以多元化計程車繼續提供服務，Uber公司108年10月1日宣布配合政府政策，全面與計程車產業合作，繼續提供服務。

交通部表示，將Uber納管並輔導Uber駕駛轉入多元化計程車營運，帶動國內計程車產業運用新科技正向發展，也看見國內計程車環境與服務的提升，目前國內多元化計程車有2萬6830輛，占總數9萬1875輛約29%，Uber多元化計程車達約1.6萬輛。

交通部指出，未來也將因應社會經濟發展變化，持續推動計程車產業精進發展。（編輯：李亨山）1130226