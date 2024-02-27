金廈海域爭端 管碧玲：盼朝人道撫慰方式處理

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（中央社記者范正祥台北27日電）中國大陸快艇日前越界闖入金門海域，拒檢後翻覆釀2死，事發後大陸海警船屢屢開進金門、馬祖水域，引發緊張情勢。海委會主委管碧玲今天表示，希望朝向人道撫慰方式處理此事，期盼對方立場也是如此。

陸籍快艇本月中越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢時翻覆造成2名漁民死亡。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告質詢，相關部會首長列席。

連江縣選出的國民黨立委陳雪生質詢時，關切中國大陸快艇翻覆2死風波持續延燒。他表示，發生不幸，不是大家樂意見到，悲劇已經發生，他不會幫海巡人員或中國大陸講話，建議後續處理在「法律」和「人道」可以切割，畢竟死者為大。

陳建仁答覆，金門有禁限水域，當有大陸漁船進來時，希望請他們儘快撤離。

管碧玲表示，一直都是希望朝向人道撫慰方式處理此事，期盼對方立場也是如此。

此外，對於陳雪生呼籲海巡此時需要忍耐，戒備就行了，不要挑釁。管碧玲說，「海巡不會挑釁」，一定冷靜、理智進行常態性的巡邏。（編輯：翟思嘉）1130227