更多編輯台推薦新聞：
圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁2/300
首頁 / 政治

金廈海域爭端 管碧玲：盼朝人道撫慰方式處理

2024/2/27 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北27日電）中國大陸快艇日前越界闖入金門海域，拒檢後翻覆釀2死，事發後大陸海警船屢屢開進金門、馬祖水域，引發緊張情勢。海委會主委管碧玲今天表示，希望朝向人道撫慰方式處理此事，期盼對方立場也是如此。

陸籍快艇本月中越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢時翻覆造成2名漁民死亡。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告質詢，相關部會首長列席。

連江縣選出的國民黨立委陳雪生質詢時，關切中國大陸快艇翻覆2死風波持續延燒。他表示，發生不幸，不是大家樂意見到，悲劇已經發生，他不會幫海巡人員或中國大陸講話，建議後續處理在「法律」和「人道」可以切割，畢竟死者為大。

陳建仁答覆，金門有禁限水域，當有大陸漁船進來時，希望請他們儘快撤離。

管碧玲表示，一直都是希望朝向人道撫慰方式處理此事，期盼對方立場也是如此。

此外，對於陳雪生呼籲海巡此時需要忍耐，戒備就行了，不要挑釁。管碧玲說，「海巡不會挑釁」，一定冷靜、理智進行常態性的巡邏。（編輯：翟思嘉）1130227

陳建仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
520後留任閣揆？陳建仁：與蔡總統同進退
172.30.142.239