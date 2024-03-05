民眾黨團推司改法案 提高關說棄保潛逃刑度

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（中央社記者郭建伸台北5日電）民眾黨團今天公布第2波司法改革法案，將依照2017年司法國是會議結論，提出刑法修正草案，增訂觸犯妨害司法公正罪、不法關說罪及棄保潛逃罪相關條文並提高刑度，民眾黨團總召黃國昌表示，希望終結台灣司法「有關係就沒關係」的現象。

黃國昌今天偕民眾黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城舉行記者會，公布第2波司法改革法案。

黃國昌指出，民眾無法再忍受民進黨政府持續怠惰、跳票，踐踏法治社會的公平正義原則，民眾黨團依照2017年司法國是會議結論，主張增訂「妨害司法公正罪」、「棄保潛逃罪」，終結台灣司法「有關係就沒關係」的不公正現況。

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黃國昌表示，對於妨害司法公正罪，民眾黨團主張新增刑法條文，明定若有人試圖透過賄賂、騷擾甚至犯罪行為、嚴重妨礙司法與公平正義，處以一定程度刑罰；至於不法關說罪，同樣主張增訂刑法條文，對於不法關說的法官、檢察官課以刑責，且若對法官、檢察官本人或其生活上有密切利害關係人，實行犯罪行為者，加重其刑至1/2。

黃珊珊表示，目前刑法沒有棄保潛逃相關懲罰，導致權貴犯罪後普遍有棄保潛逃情況，這些權貴不僅法院判得慢，還跑得快，犯罪後完全抓不到人。她表示，民眾黨團將提案增修刑法條文，提高棄保潛逃刑期，以便增加嚇阻，不讓高官權貴心存僥倖。（編輯：郭無患）1130305