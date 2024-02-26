基隆東岸商場爭議NET突登報道歉 基市府：靜待司法判決

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（中央社記者沈如峰基隆26日電）基隆東岸商場產權引爭議。NET（主富服裝公司）今天突然在報紙刊登「要向基隆鄉親和台灣人民道歉」的啟事。市府回應，爭議部分已進入司法程序，靜待法院判決。

NET今天在報紙頭版刊登「道歉」啟事，廣告文字為「公司與基市府民事糾紛，理應交由司法判定，造成社會紛擾，向基隆鄉親道歉、向台灣人民道歉」。

面對NET的啟事，有媒體稱基隆市長謝國樑今天上午邀集相關局處長與幕僚開會分析NET刊登廣告用意。

基隆市政府發言人余治明澄清，市府每週一上午召集局處首長開會，並非針對NET廣告召集應變會議。

余治明表示，市府已注意到NET在媒體上的公開道歉，是非曲直應由司法機關依法處理，目前東岸廣場產權爭議部分已進入司法程序，市府將靜待法院判決，相信司法將還給市府公道。（編輯：張銘坤）1130226