基隆東岸商場爭議NET突登報道歉 基市府：靜待司法判決
2024/2/26 12:40（2/26 13:00 更新）
（中央社記者沈如峰基隆26日電）基隆東岸商場產權引爭議。NET（主富服裝公司）今天突然在報紙刊登「要向基隆鄉親和台灣人民道歉」的啟事。市府回應，爭議部分已進入司法程序，靜待法院判決。
NET今天在報紙頭版刊登「道歉」啟事，廣告文字為「公司與基市府民事糾紛，理應交由司法判定，造成社會紛擾，向基隆鄉親道歉、向台灣人民道歉」。
面對NET的啟事，有媒體稱基隆市長謝國樑今天上午邀集相關局處長與幕僚開會分析NET刊登廣告用意。
基隆市政府發言人余治明澄清，市府每週一上午召集局處首長開會，並非針對NET廣告召集應變會議。
余治明表示，市府已注意到NET在媒體上的公開道歉，是非曲直應由司法機關依法處理，目前東岸廣場產權爭議部分已進入司法程序，市府將靜待法院判決，相信司法將還給市府公道。（編輯：張銘坤）1130226
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