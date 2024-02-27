基隆東岸商場爭議 謝國樑：OT期間有弊案

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市長謝國樑今天表示，前基隆市府在東岸商場增建完成後卻未登記產權，他質疑前市長、內政部長林右昌故意要造成產權模糊，並直指前市府在OT（營運、移轉）期間有弊案。

謝國樑今天接受專訪表示，東岸商場當初在OT期間沒有2樓至4樓的增建，林右昌3次主持增建會議，蓋好後產權卻沒有登記，這是絕對不該發生的事。

謝國樑說，因為NET（主富服裝公司）想把產權「吃下來」，主要論述就是產權沒有登記因而產權不明，NET主張出資增建，產權應該歸NET，他質疑林右昌故意想要造成產權模糊狀態，「這個後面有OT弊案，我講真的」。

林右昌指出，謝國樑一直鬼扯他在市長任內沒有進行產權登記，但根據促參法及原契約，要進行產權移轉是在期約屆滿後，也就是當營運廠商跟市政府的合約屆滿後，必須依約進行產權轉移，包括租賃土地建物及增建的建物。

對此，謝國樑說，林右昌的說法完全不合理，東岸商場的所有權人是基隆市政府，增建起造人也是基隆市政府，增建蓋後就應該要完成登記，關鍵是如果當初就完成登記，理論上幾乎就會沒有糾紛，而NET現在卻主張擁有產權，市府絕對擁有產權，這點毋庸置疑，也會堅定捍衛資產，預估3月初會完成產權登記。

對於林右昌日前受訪表示，民眾看了都覺得謝國樑是不是瘋了，是喝醉酒，還是嗑藥、拉K。謝國樑說，他沒有辦法忍受，所以很慎重舉行記者會，要求林右昌澄清，預計這週完成遞狀控告林右昌。

至於外界醞釀罷免聲浪，謝國樑表示，他不會改變立場，會堅定維護市府權益，對於罷免，他不會畏懼，覺得結果也不會成功。（編輯：李錫璋）1130227