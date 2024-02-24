基市府掛廣告說明東岸商場收入 議員反應兩極

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市府今天在市區懸掛廣告，說明東岸商場促參案年收入不是民進黨指控僅新台幣1500萬元。民進黨議員批評市長謝國樑公器私用，國民黨議員認為市府是公布真相盼民眾公平看待。

基隆市海洋廣場對面的忠一路大樓外牆，今天懸掛起巨型紅底廣告，提到「東岸停車場（商場）促參招商，微風年租金4855萬元＋媒體通路回饋1920萬元，總計6775萬元」，不是民進黨正國會指控的僅1500萬元，右下方還署名「基隆市政府廣告」。對此，基隆市政府發言人余治明僅表示，確實為市府懸掛的廣告。

民進黨基隆市議員張之豪表示，這則廣告在幫微風集團辯護，市府的經費預算，是拿來替特定廠商辯護的嗎，且廣告內容不實、斷章取義，謝國樑要噴政治口水，開直播就算了，現在還動用公務預算進行政治攻防，也顯示謝國樑正在盡全力透過政治鬥爭，轉移施政不佳的焦點。

民進黨基隆市議員陳軍佐指出，謝國樑最近頭腦不太清楚，竟然以市府名義刊登與市政無關的廣告，這筆費用難道就是謝國樑口中的媒體通路回饋金嗎，這樣公器私用，呼籲檢調介入調查。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，謝國樑不應以公帑為個人決策辯護，公器私用帶頭違法，請謝國樑尊重民主法治，不要再讓基層公務員為市長違法行政承擔責任。

國民黨基隆市議員藍敏煌表示，市府懸掛這幅廣告目的是為說明事實，市府依契約內容將真相公布給市民。這次東岸商場招標是非常成功的促參案，因為市府引進微風集團進駐投資，大家都很清楚微風集團的品牌和營運實力，將對基隆市帶來很大的助益。

藍敏煌說，坊間有人刻意釋放假消息，透過網軍、側翼顛倒是非，市府公布契約內容，希望市民公平看待，市民若有質疑歡迎告發，不要將社會弄得是非不分。

此外，針對東岸商場爭議，謝國樑日前在直播表示，自己家裡經濟穩定，不需要做出對市民不利但對自己有利的事，而前基隆市長、內政部長林右昌絕對有需要，林右昌受訪表示，民眾看了都覺得謝國樑是不是瘋了，是喝醉酒，還是嗑藥、拉K。

謝國樑指出，若有吸毒請林右昌說清楚，不要抹黑；若無，請林右昌在24小時內道歉；若林右昌無法回答，他會考慮去醫院自清，之後控告林右昌。對於是否提告，余治明表示，一切都在準備中。（編輯：方沛清）1130224