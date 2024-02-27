東岸商場爭議 基市府出示財政部函文駁林右昌

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）內政部長林右昌表示，東岸商場在他擔任基隆市長任內，期約並未屆滿，不需要移轉產權。基隆市府下午出示財政部函文反駁，指第1次5年合約期滿即民國109年底，產權就應移轉給市府。

林右昌今天受訪指出，「謝國樑一直鬼扯我在市長任內沒有進行產權登記」，但根據促參法及原契約，要進行產權移轉是在期約屆滿後，也就是當營運廠商跟市政府的合約屆滿後，必須依約進行產權轉移，包括租賃土地建物及增建的建物。

林右昌表示，在市長任內，因為廠商都在合法經營期限內，期約並未屆滿，不管是依促參法跟原合約，在任內本就不需要進行產權移轉。現在謝國樑要用一個大家認為不合理、程序不正義的手段要解除原契約，所以才造成現在有所謂產權爭議問題，請謝國樑不要扭曲焦點。

基隆市政府發言人余治明下午出示財政部於民國106年2月16日，針對促參法有關優先定約（訂約）疑義函文，內容提到「優先定約（訂約）並非原投資契約之延續，屬另一新契約，主辦機關當依促參法第54條及其施行細則第80條規定與原投資契約約定，要求民間機構於營運期限屆滿前一定期間內，提出營運資產移轉計畫及辦理資產總檢查，並辦理資產移轉之點交作業」。

余治明表示，林右昌根本是在混淆視聽，因為促參案就算是「優先訂約」，也是重新訂約，而不是「續約」，所以早在第1次5年合約期滿時，也就是民國109年底，產權就應該移轉給市府，林右昌就應該要完成登記，請不要再謊話連篇。（編輯：方沛清）1130227