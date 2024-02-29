東岸商場列開議首案 綠指謝國樑辦說明會轉移焦點

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市議會下週召開臨時會，東岸商場列為首案討論，民進黨市議員鄭文婷今天說，市長謝國樑卻安排到各里辦說明會要轉移焦點。市府表示，說明會本來就在進行，是延續性工作。

鄭文婷指出，議會3月4日起召開臨時會，謝國樑應親臨議會報告市政討論案，其中包含眾所矚目的第1案東岸商場接管爭議事件，按理來說，謝國樑應該要好好準備這些議題，針對議員提問好好回答，透過議會直播連線，讓廣大市民能夠知道市府的運作機制。

鄭文婷說，謝國樑卻在同一時間的晚間安排到各里舉辦市政說明會，議會已經在開議，卻又安排到各里舉辦說明會，難道謝國樑是有2種版本的說法要報告嗎。

鄭文婷表示，希望謝國樑能夠好好面對外界質疑，一次把所有問題準備妥當好好回覆，不要想透過里民活動來轉移焦點、顛倒是非，甚至是製造對立升高衝突，更不希望這是謝國樑所謂的「要戰就戰」。

基隆市政府發言人余治明指出，謝國樑重視基層聲音，上任後積極傾聽各里需求親自參加座談，早在去年初就在進行，屬於延續性的市政工作。（編輯：李錫璋）1130229