基隆東岸商場訂約權 大日聲請駁回NET參加訴訟

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市府將東岸商場委由微風營運，原營運廠商大日公司提告市府，確認優先訂約權今天開庭。大日主張，與主富公司（NET）租賃契約已終止，聲請駁回主富參加訴訟，待法官裁定。

大日公司委任律師表示，根據主富與大日間的租賃契約文義，以大日於合約期限內無法取得續約資格為終止條件，合約期限已於去年12月31日終止，因此無論訴訟結果為何，大日均無法在合約期限前取得續約資格，應認主富在此件訴訟無法律上利害關係。

大日公司委任律師表示，就東岸商場2樓至4樓部分，大日與主富的租賃契約，租賃標的為建物，與土地無涉，主富以土地使用權源為由，主張具法律上利害關係，應無理由，將具狀聲請駁回主富參加訴訟。

市府委任律師指出，主富對於大日是否享有優先締約權，至多僅有純粹經濟上利益或情感上的期待，並不符合民事訴訟法，參加訴訟需具備法律上利害關係的要件。

主富公司委任律師表示，依照租賃契約規定，大日若於OT（營運、移轉）案合約期限內，無法取得續約資格，視同雙方終止合約。依OT案規定，大日取得續約資格的標準為營運績效良好，而大日均有符合規定標準。

主富公司委任律師表示，基隆市府以已非OT契約約定的標準不予續約，「以不正當行為促其條件成就」，大日理應於OT契約屆滿前取得優先續約資格，因此大日與主富間的租賃契約應繼續存在。主富仍須參加訴訟，權益才能獲得保障，請求法院准予主富公司參加。

大日於105年間取得東岸商場營運權後，隨即與主富簽訂租賃契約，將包含與市府優先續約2次的3年和2年在內，共10年全部納入合約，把1樓和2樓交由主富營運，合約內容也明訂，若大日未取得營運權，雙方視同終止合約。

大日與基隆市府完成第1次3年續約，合約至去年底截止，但大日並未獲得第2次續約，市府決定重新招標，經評選後，由微風集團得標，接手營運東岸商場。（編輯：李淑華）1130813