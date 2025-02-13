落石砸六堵險圳步道未修 基市：地主同意後改善

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）颱風山陀兒去年侵台，使得基隆市六堵險圳步道旁山壁崩塌，落石砸毀部分步道，市府封閉步道至今4個多月仍未修復。市府表示，因山壁為私有地，將與地主協調同意後進場改善。

基隆市議會副議長楊秀玉前往會勘，現場封閉步道告示牌和鋁板掉落，民眾可自由進出，落石砸毀部分步道及欄杆，欄杆也布滿髒汙，顯然缺乏維護，希望市府建立起巡邏稽查機制，六堵險圳步道是七堵區泰安里一帶居民日常運動、散步重要場域，市府應盡快處理。

楊秀玉表示，她也建議市府每個月1次或2次，將市務會議移到戶外召開，由市長謝國樑率領相關局處首長深入社區，才能了解市民需求，進而研議改善方案，並展現執行力盡快處理。

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基隆市政府工務處今天表示，去年已針對基隆河沿岸步道更新，工程原已快完工，去年10月颱風山陀兒侵襲，使得山壁崩塌，落石砸損六堵險圳段部分步道。

工務處指出，工務處已將封閉圍籬受損部分修復完成，以確保民眾安全，由於山壁屬於私有地，且地質不太穩定有安全疑慮，市府將與地主協調，取得地主同意後進場改善。（編輯：陳清芳）1140213