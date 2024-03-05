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基隆城際轉運站 謝國樑批有貓膩、林右昌反指鬼扯

2024/3/5 13:27（3/5 13:44 更新）
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基隆市議會5日召開臨時會，市長謝國樑（中）會前接受媒體聯訪，回應時事議題。中央社記者王朝鈺攝 113年3月5日
基隆市議會5日召開臨時會，市長謝國樑（中）會前接受媒體聯訪，回應時事議題。中央社記者王朝鈺攝 113年3月5日
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（中央社記者王朝鈺、陳俊華基隆5日電）繼昨天指基隆城際轉運站權利金涉圖利廠商後，基隆市長謝國樑今天說，城際轉運站營運方是生技公司，沒有運輸或商場背景，其中有「貓膩」；林右昌則反指謝「又在鬼扯」。

基隆市議會今天召開臨時會，謝國樑列席前受訪說，城際轉運站花新台幣7.3億元公帑興建外，固定權利金前2年是每年各50萬元，第3年至第9年是每年各200萬元，除不合理、賤價的權利金外，且營運方是生技公司，完全沒有運輸背景，也完全沒有百貨零售商場背景。

謝國樑表示，這與位於市府轉運站的統一時代百貨，及台北轉運站的京站時尚廣場，落差何等大，如果其中沒有「貓膩」，基隆市城際轉運站為什麼要給完全沒有相關背景的公司來經營。

謝國樑說，前基隆市長、內政部長林右昌一天到晚喜歡用攻擊或是鬼扯比較聳動的字眼，林右昌上一次用鬼扯這個字眼，就是在講東岸商場契約期滿才需要移轉產權，卻被財政部的促參解釋函打臉。

謝國樑說，解釋函內容提到續約其實都是訂新約，約定完成前，產權一定要移轉，林右昌就不敢再講這個議題。「這是一個很邪惡而且充滿貪婪的政治人物」，「我會永遠地堅持下去，把立場說清楚」。

立法院會今天進行施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢。林右昌受訪時表示，城際轉運站一開始是邀請客運業者經營，但業者認為13個月台遠高於基隆需求，且需維護管理公共空間、戶外空間會虧錢，因此流標4次；最後好不容易有業者結合國光客運投標，其實是要有勇氣的。

林右昌受訪時表示，城際轉運站權利金部分，謝國樑「又在鬼扯」，全國許多轉運站都是政府編列預算補貼，就算是新北市板橋轉運站如此優越條件，固定權利金也是每年50萬元，希望謝國樑不要一再「拉我來救援他」，應該回應社會的質疑。（編輯：方沛清）1130305

#林右昌
#基隆市
#謝國樑
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