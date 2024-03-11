NET登報籲公開東岸商場評分 基市府：冷飯亂炒

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）主富服裝公司NET今天又刊登廣告，比較東岸商場標案，NET提供基隆市庫金額較微風多新台幣4526.8萬元，要求市府公開4家投標廠商評分資料。市府表示，NET是在冷飯亂炒。

大日開發公司得標東岸商場後，隨即與NET簽訂租賃契約，NET主張出資增建2樓至4樓，因此擁有產權，基隆市府2月1日接管東岸商場，交由新營運廠商微風集團進駐，市府並於3月7日將2樓至4樓產權登記為市府所有。

NET今天在報紙刊登廣告，內容列舉微風和NET在東岸商場招標案，包含固定權利金、土地租金、輿情費和變動權利金項目，微風都以底標開價，提供市庫年收入新台幣3835萬元，而NET提供給市庫的年收入為8361.8萬元，比微風多出4526.8萬元。

廣告並列出20年維護重置經費，微風開出2.9億元，NET則開出4.08億元，比微風多出1.18億元。

微風另提供基隆市府在台北市信義計畫區的戶外媒體廣告，為期至少7年，換算市價每年1920萬元，由於並非市庫現金收入，NET在廣告備註「招標條件：無媒體通路回饋金」，並指控市府3月7日違法強行登記產權。

根據市府資料顯示，東岸商場招商甄審共有6項評分標準，財務計畫占20分，基隆市府委任顧問律師葉慶元舉例，「考試要考6科，國文拿到冠軍，就說要上北一女或說要上台大，這不是笑話嗎」，東岸商場標案幾乎已塵埃落定，NET又在報紙刊登廣告是輸了不認輸和冷飯亂炒。

NET委任律師陳義文今天表示，基隆市府不要再以冷飯亂炒回應，因為就是市府從頭到尾無法合理回應招商過程不合理。

陳義文說，市府先前說招商年限訂20年，是考量廠商回收財務計畫，現在為何又說財務計畫不重要，此外，市府指NET沒有執行政府部門空間實績是公然說謊，事實是NET與大日公司共同建設、經營東岸商場已有8年，期間市府每年評估營運績效皆為優良。

陳義文指出，4間投標廠商中，NET預估每年經營成效為9.5億元，而微風預估6億元，是4間廠商中最低，市府卻決標給僅做6億元的微風，請市府即刻公開東岸商場各投標廠商評分資料。（編輯：方沛清）1130311