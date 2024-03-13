財部：未包庇基隆東岸停車場案 尊重司法判決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北13日電）報載質疑財政部包庇基隆市東岸停車場促參OT案，財政部今天表示，並無包庇情事，鑑於此案已進入訴訟程序中，財政部尊重法院判決結果，若有促參法規相關疑義，將協助提供法規釋疑。

財政部推動促參司今天透過新聞稿指出，基隆市東岸停車場無OT案轉為ROT案的情形，經檢視基隆市東岸停車場案投資契約，明訂該案為OT案，其公共建設為既有停車場委託營運，公共建設類別屬交通建設。

同時，促參司表示，契約也明訂另將1樓商場及頂樓廣場委託經營，屬附屬事業，該案於民國105年經基隆市府核定增建2樓至4樓商場，屬附屬事業的增建，不屬於促參法所訂「政府現有建設」的增建、改建及修建，因此該案並無促參法所稱ROT案的適用，也無OT案轉為ROT案的情形。

依「促進民間參與公共建設法」規定，OT案是「民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，ROT案是「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，促參司指出，兩者差異顯而易見。

促參司進一步指出，基隆市政府於105年9月9日函請財政部就「民間機構得否依招商文件及投資契約規範於履約期間增加投資」釋疑，因依促參法第12條規定，「主辦機關與民間機構的權利義務，除促參法另有規定外，依投資契約約定」，此案既無OT案轉為ROT案適用之虞。

促參司表示，基於尊重主辦機關權責，請基隆市政府依據投資契約約定，本於權責核處，並無疑義，無報載所稱「由地方首長依個案判斷」，也無外界所稱包庇的情事。

促參司強調，基隆市東岸停車場案自始為OT案，至於得否增建商場作為附屬事業，應由主辦機關及民間機構，依投資契約約定及程序辦理。（編輯：翟思嘉）1130313