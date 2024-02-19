基隆東岸商場爭議 議員要謝國樑別甩鍋

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）針對東岸商場爭議，基隆市長謝國樑今天要求前市長林右昌說明，基隆市議會民進黨團隨後在市府門口舉行記者會，指謝國樑扮演受害者聯盟，是還沒斷奶嗎，要求謝國樑不要甩鍋。

謝國樑等人上午在立法院國民黨團記者室舉行「和解NET 問問林右昌」記者會，謝國樑表示，請前基隆市長、內政部長林右昌說明基隆東岸商場的產權是否屬於NET。

基隆市議會民進黨團總召陳宜及市議員施偉政、張顥瀚、鄭文婷、陳軍佐隨後在基隆市府門口舉行記者會，針對東岸商場爭議，對謝國樑提出多項質疑，要求謝國樑說清楚。

鄭文婷表示，她絕對支持謝國樑所說市府擁有東岸商場2樓至4樓產權，但擁有產權和開鎖進入是兩回事，謝國樑始終未清楚說明調派大批警力，並找來鎖匠開鎖強行接管商場的法律依據，產權有爭議就應該循法律途徑解決，市府卻以公權力強行占有。

鄭文婷說，市府與大日公司辦理接管東岸商場1樓及地下停車場時，依合約規範，市府有權要求大日公司拆除地上2樓至4樓建物，回復原狀返還市府，謝國樑捨此不為，就是想要撿現成的商場交給微風集團，讓微風集團無須花費半毛錢就能接管商場營利。

鄭文婷表示，原本大日公司每年必須支付市府權利金新台幣5000萬元，現在微風集團每年只須付1500萬元，每年平白無故少了3500萬元，難怪作家苦苓會在臉書質疑謝國樑收了多少好處。

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張顥瀚指出，市府為何要賤價委商，以每坪1800元價格將東岸商場委給微風集團30年，過程中疑似有黑箱作業，此外，到底是誰下令要求警察破壞商場大門，謝國樑不願向市民說明，過年跑到國外躲避，現在又到立法院開記者會轉移焦點，呼籲謝國樑不要再甩鍋。

「打人的喊救人」，施偉政表示，東岸商場會演變成全國焦點，就是因為謝國樑先以優勢警力違法執行，再把反對的網友抹黑成機器人，還限制網友在臉書留言，引起風波後又宣稱會釋出善意和NET洽談，看到NET登報再找立委開記者會扮演受害者聯盟，「請問你（謝國樑）是沒斷奶嗎」。（編輯：張銘坤）1130219