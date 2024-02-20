東岸商場爭議 謝國樑直播罵人 林右昌回嗆丟臉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺、王承中台北20日電）基隆市東岸商場爭議延燒，市長謝國樑昨晚直播批評民進黨基隆市議會黨團「無恥」，也指林右昌不敢把話講清楚。林右昌上午表示，身為基隆市民，對於謝國樑的表現說實在蠻丟臉的。

基隆東岸商場易主，原本經營的NET遭基隆市府強制接管，準備交給微風集團經營，遭批評的市長謝國樑近日轉與前任市長、內政部長林右昌隔空交火。謝國樑表示，林右昌應說清楚，為何刻意不登記產權，是否要把東岸商場送給NET。林右昌則指謝國樑招商過程黑箱、粗暴；產權登記不是問題，質疑謝國樑為何賤價委商。

謝國樑昨天晚間透過臉書直播說，NET主張擁有東岸商場產權，理由就是市府一直沒有登記（2樓至4樓）產權，果真如此，基隆市政府每年會損失新台幣5000萬元租金和產權所有權，市府核算會損失25億元，而NET稱花2億元蓋商場，市府就應該要將商場拱手讓給NET嗎。

謝國樑批評民進黨基隆市議會黨團「無恥、丟臉」，也說自己家裡經濟穩定，不需要做出對市民不利但對自己有利的事，而前基隆市長、內政部長林右昌絕對有需要。

針對謝國樑的批評，林右昌在立法院受訪表示，聽說昨天謝國樑開了一個直播，歇斯底里謾罵，民眾看了都覺得謝國樑是不是瘋了，是喝醉酒，還是嗑藥、拉K。

林右昌今天表示，謝國樑開直播歇斯底里謾罵，這樣的做法真的不適合，他身為基隆市民，對於謝國樑的表現說實在蠻丟臉的。（編輯：林恕暉）1130220